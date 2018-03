EUA recomendam cuidado a americanos na Venezuela Preocupadas com a possibilidade de violência durante a marcha desta quinta-feira, as autoridades da Embaixada dos Estados Unidos em Caracas recomendaram a todos os cidadãos norte-americanos no país para ficarem longe dos locais por onde passaria a manifestação. Em Nova York, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, pediu "moderação" ao povo venezuelano e expressou seu apoio "aos esforços da comunidade internacional para facilitar o diálogo e buscar uma solução com base nos princípios da democracia e da lei".