EUA reconhecem Arafat como líder dos palestinos Os Estados Unidos reconhecem Yasser Arafat como líder dos palestinos e continuarão trabalhando com ele, disse hoje o secretário assistente de Estado norte-americano, William Burns, horas depois que Israel anunciou ter rompido todos os contatos com o presidente da Autoridade Palestina. Burns falou a jornalistas após uma reunião com o presidente sírio, Bashar Assad, em Damasco, durante a qual discutiram a guerra no Afeganistão e o processo de paz no Oriente Médio. "Continuaremos trabalhando com a liderança palestina", afirmou Burns. Israel afirmou em um comunicado que Arafat "não é mais relevante para Israel e Israel não mais manterá qualquer conexão com ele".