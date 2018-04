EUA reconhecem morte de 13 civis no Afeganistão

O comando americano no Afeganistão reconheceu neste domingo, 22, a morte de 13 civis em uma operação na terça-feira, na província de Herat, no oeste afegão, em que também morreram três insurgentes, entre eles o líder taleban identificado como Gholam Yahya Akbari, que era o alvo do ataque. No dia seguinte, a Polícia afegã denunciou que o bombardeio causou a morte de pelo menos seis mulheres e duas crianças, pelo que o comando enviou uma equipe de investigação ao local para identificar os mortos, explicou um comunicado do comando militar. A ONU informou este mês que no ano passado mais de 2 mil civis morreram no conflito afegão, o número mais alta desde que os talebans foram retirados do poder, em 2001. Segundo a ONU, 55% dos civis foram mortos em ações atribuídas aos talebans, enquanto o Exército afegão e as tropas internacionais foram responsáveis pela morte de 39%, e os demais não se pôde atribuir a nenhuma das duas partes de forma direta.