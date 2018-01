EUA recuperam corpos de 10 marinheiros mortos após colisão entre destróier e petroleiro em Cingapura

BANGCOC - A Marinha dos EUA confirmou nesta segunda-feira, 28, que recuperou os corpos de 10 marinheiros mortos após a colisão do destróier USS John S. McCain com um cargueiro em águas próximas a Cingapura.

Em comunicado, a Sétima Frota da Marinha dos EUA informou que as equipes de mergulhadores encontraram os corpos dos 10 homens dados previamente como desaparecidos.

As autoridades, no entanto, não detalharam o local onde foram achados, ainda que se acredite que tenha sido nas áreas inundadas do interior do navio, que está atracado na base naval de Changi, em Cingapura.

O comunicado dá o nome, idade e posto das vítimas e indica que o incidente está sob investigação.

O choque entre o destróier de mísseis teleguiados e o Alnic MC, um petroleiro de mais de 30 mil toneladas que navega com bandeira da Libéria, também deixou cinco feridos, todos eles do USS McCain.

EUA e Cingapura ainda não explicaram a causa do acidente. / EFE