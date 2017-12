EUA recusam oferta de acordo no Conselho de Segurança da ONU Os Estados Unidos recusaram hoje uma oferta franco-britânica de acordo no Conselho de Segurança da ONU e renovaram sua ameaça de vetar a extensão das operações de paz na Bósnia, a não ser que suas tropas recebam imunidade por crimes de guerra. Os Estados Unidos estão sozinhos contra os 14 membros restantes do Conselho, que respaldaram o plano apresentado por Londres e Paris. Tal plano sugere que o Tribunal Penal Internacional (TPI), que entra em vigor em 1º de julho, postergue a investigação de um soldado americano por 12 meses para que, desta forma, ele possa ser repatriado. No entanto, este soldado não teria imunidade - que é o motivo da reclamação de Washington. Os partidários do TPI dizem que a imunidade reduziria o poder da corte e solaparia o direito internacional. Depois de uma hora de deliberações a portas fechadas, os 15 membros do Conselho pediram aos especialistas que continuem a discussão. Entretanto, fontes diplomáticas disseram que a questão será discutida diretamente nas capitais. Na semana passada, o Conselho estendeu as missões da ONU e da Otan na Bósnia até 30 de junho. No entanto, o embaixador americano nas Nações Unidas, John Negroponte, disse ontem que Washington se oporia a novas extensões. "Sem dúvida pensaremos no veto caso o assunto não seja resolvido de maneira que proporcione o tipo de imunidade" desejado pelos Estados Unidos, afirmou Negroponte. O primeiro tribunal permanente de crimes de guerra da história da humanidade deverá julgar os acusados de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, mas apenas quando os países não tenham vontade ou capacidade de fazer justiça. Os Estados Unidos temem que seus cidadãos possam ser submetidos à jurisdição da corte caso cometam crimes em países que ratificaram o tratado. Washington diz que, desta forma, suas tropas estariam sujeitas a acusações frívolas ou por motivações políticas.