EUA reduzem alerta de segurança para amarelo O governo norte-americano reduziu o alerta de risco de atentado terrorista para amarelo, após mantê-lo no nível laranja por 29 dias, segundo informou a rede de TV CNN. O amarelo sugere ainda um nível alto de alerta contra terrorismo. Mas com a guerra contra o Iraque chegando ao fim, as medidas de segurança doméstica adotadas preventivamente devem ficar mais moderadas nos próximos dias. O nível de alerta tinha sido elevado diante dos temores de que simpatizantes do governo de Saddam Hussein lançassem ataques de retaliação contra alvos dos EUA dentro e fora do país. Veja o especial :