EUA reduzem nível de alerta contra terrorismo Duas semanas depois de ter elevado o nível de alerta para ameaças terroristas, o governo do presidente George W. Bush o reduziu nesta terça-feira para risco elevado ou "amarelo", de risco alto, ou "laranja". O diretor de Segurança Interna dos EUA, Tom Ridge, convocou nesta terça-feira uma reunião de seu conselho, na qual foi aprovada a recomendação de reduzir o nível de alerta. A decisão foi prontamente aprovada por Bush, segundo o porta-voz presidencial, Ari Fleischer. Bush havia elevado o nível a "laranja", o segundo mais alto quando os serviços de inteligência advertiram sobre o "alto risco" de um atentado terrorista relacionado com o aniversário do 11 de setembro. As autoridades destacaram que o alerta continua e que o risco "amarelo" indica uma possibilidade significativa de ataque.