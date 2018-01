EUA reduzem validade dos vistos de brasileiros O tempo de validade dos vistos de entrada para brasileiros que viajam aos Estados Unidos como turistas ou a negócio foi reduzido de dez para cinco anos. Mas o visto para quem vai estudar no país vale agora por quatro anos, e não apenas um. A validade dos vistos de entrada também aumentou, de um para dois anos, para funcionários ou representantes do governo em missões oficiais e, de três meses para cinco anos, para os vistos de trânsito. Esse tipo de visto passou a ser exigido recentemente para quem faz conexões em aeroportos americanos em vôos para terceiros países. A redução da validade para vistos comerciais e de turistas foi tomada pelo departamento de Estado como medida de reciprocidade. Cinco anos é o prazo máximo dos vistos de entrada equivalente que o Brasil a americanos que visitam o País. As mudanças foram comunicadas ao embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, e ao diretor-geral do Departamento de Assuntos Consulares do Itamaraty, embaixador Adolf Westphallen, durante a primeira reunião bilateral de consulta sobre assuntos consulares, realizada nesta terça-feirano departamento de Estado. O próximo encontro ocorrerá no início do ano que vem, em Brasília.