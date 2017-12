EUA reduzirão alerta de terror em instituições financeiras O governo dos Estados Unidos reduzirá o alerta de terrorismo vigente nas instituições financeiras de Nova York, New Jersey e Washington, informa a Associated Press. A redução do alerta, de laranja para amarelo - ponto médio da escala de cinco cores - ocorre três meses após a elevação realizada em meio a temores de que instituições como o FMI estariam na mira da Al-Qaeda.