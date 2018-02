EUA reforça segurança após tiroteio no Canadá O Exército americano reforçou a segurança no Túmulo do Soldado Desconhecido, no Cemitério Nacional de Arlington, na Virginia, após o tiroteio no memorial de guerra do Parlamento canadense, nesta quarta-feira. O FBI e o Departamento de Segurança Interna afirmaram, contudo, que não foram feitas ameaças específicas aos EUA.