EUA reforçam medidas de segurança O governo americano exortou as autoridades do setor de transporte e das indústrias de gás e petróleo a reforçar as medidas de segurança. O Escritório de Segurança Interna da Casa Branca e as agências federais entraram em contato com as autoridades desses setores depois da advertência do FBI, divulgada no dia 9 de outubro, de que a rede Al-Qaeda poderia estar conspirando para perpetrar um novo atentado. O governo pede que as autoridades tomem medidas de segurança por tempo indeterminado, usando mais pessoal, construindo barreiras e adotando medidas mais severas. Não há uma ameaça contra um local em particular, disse hoje um funcionário do governo.