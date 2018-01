EUA reforçam segurança em trens e metrôs As autoridades norte-americanas reforçaram a segurança nos trens e metrôs do país, em consequência dos atentados contra três estações de trem ocorridos em Madri ontem. O porta-voz do Departamento de Segurança Doméstica, Brian Roehrkasse, disse, no entanto, que os serviços de inteligência não têm qualquer registro atualmente de ameaça direta contra os EUA. O alerta contra o risco de atentado terrorista não foi alterado e permanece no nível amarelo, dois abaixo do nível máximo de alerta.