EUA registram focos da gripe avícola em Maryland Os Estados Unidos descobriram mais um surto de gripe avícola, a gripe do frango, desta vez no estado de Maryland. A doença foi encontrada sábado em uma grande fazenda do condado de Worcester, de acordo com o Departamento de Agricultura do país (USDA). A localidade fica a quase 70 quilômetros de outras duas fazendas contaminadas no estado de Delaware. O vírus que atingiu as granjas de ambos os estados é da mesma estirpe, chamada H7, mas agentes do USDA disseram que, por enquanto, não há conexão entre os dois casos. Outros focos foram encontrados recentemente no Texas. Em Maryland, 328 mil aves foram destruídas, quatro vezes mais que em Delaware. Autoridades sanitárias do estado colocaram sob quarentena oito granjas localizadas em um raio de três quilômetros da fazenda contaminada. Testes estão sendo realizados em mais 79 granjas que estão em um raio de nove quilômetros do foco. "É desconcertante e nos surpreendeu", disse ontem o secretário de Agricultura de Maryland, Lewis Riley. "Mas estamos preparados para lidar com isso". Desde que os EUA registraram seu primeiro caso de gripe do frango, 15 países proibiram a importação de carne de frango americana. A descoberta de novas contaminações mina a esperança de reabertura desses mercados a curto prazo. Entre os que proibiram a compra de aves americanas estão a China, União Européia (UE), Japão, México, Rússia e Coréia do Sul. Uma estirpe mais patogênica do vírus, chamada H7N5, provocou a destruição de mais de 100 milhões de aves na Ásia e matou 22 pessoas no Vietnã e na Tailândia.