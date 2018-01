EUA registram primeiro caso suspeito de vaca louca Um primeiro caso suspeito de vaca louca nos Estados Unidos foi detectado no estado de Washington, no noroeste do país, anunciou na noite desta terça-feira o Departamento de Agricultura dos EUA. O laboratório veterinário em Iowa analisou as amostras do animal e os resultados preliminares deram positivos. Segundo a secretária de Agricultura, o animal foi sacrificado.