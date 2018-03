EUA rejeitam divulgar documentos sobre 11 de setembro A Casa Branca, que enfrenta nesta terça-feira um crucial encontro com o chanceler da Arábia Saudita, recusou-se a desclassificar parte de um informe dos serviços de inteligência sobre possíveis ligações entre funcionários do governo saudita e alguns dos seqüestradores de 11 de setembro. Desclassificar 28 páginas de documentos escritos, como foi pedido pelo governo saudita e alguns membros do Congresso americano, ?comprometeria nossa segurança nacional e possivelmente interferiria nas investigações sobre os acontecimentos de 11 de setembro?, disse o porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan. A decisão ocorre em meio a um cenário de controvérsia sobre se funcionários do governo de Riad tinham vínculos com os terroristas. O chanceler saudita, Saud al-Faisal, que chegou na segunda-feira a Washington, deverá reunir-se mais tarde hoje com o presidente americano, George W. Bush, para discutir o tema. O ministro saudita tem dito que seu país ?nada tem a esconder?.