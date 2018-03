EUA rejeitam oferta do Irã sobre programa nuclear Os Estados Unidos rejeitaram a oferta do Irã, de permitir vistorias adicionais nas usinas nucleares do país em troca do direito de importar tecnologia avançada. O Irã deve se submeter a inspeções sem pré-condições, afirmou uma alta autoridade do Departamento de Estado. E mesmo se aceitar, os EUA se oporão à aquisição por parte do Irã de tecnologia avançada até que o país responda questões sobre seu programa nuclear, acrescentou. Os EUA têm ?evidências incontestáveis? de que o Irã vem enriquecendo urânio para a produção de armas nucleares, garantiu a autoridade, que pediu para não ser idenfificada. Segundo ela, o Irã terá condições de produzir duas ou três bombas nucleares até o fim da década, ou possivelmente antes. Na terça-feira, o chefe do programa nuclear iraniano, Gholamreza Aghazadeh, anunciou que seu país estaria disposto a aceitar inspeções adicionais, nos termos do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, caso tivesse acesso a tecnologia que até agora tem sido negada ao país. A autoridade dos EUA que rejeitou a oferta ridicularizou a garantia do Irã de que seu programa nuclear visa apenas produzir energia elétrica de que necessita.