EUA rejeitam tribunal criminal internacional da ONU O subsecretário de Estado norte-americano, Marc Grossman, anunciou que os Estados Unidos rejeitam qualquer participação no Tribunal Criminal Internacional que a ONU está estabelecendo. Na semana passada, o número de países que ratificaram a criação do tribunal alcançou 66, o mínimo necessário para que seja implementado. O acordo para a criação do tribunal havia sido assinado em 2000 pelo então presidente Bill Clinton, que não chegou a enviá-lo ao Senado norte-americano para ratificação. O tribunal deve ser estabelecido em meados deste ano, sem participação norte-americana. Os EUA são contra o Tribunal Criminal Internacional porque não aceitam a possibilidade de que cidadãos norte-americanos venham a ser julgados por ele. De acordo com o embaixador dos EUA para assuntos relacionados a crimes de guerra, Pierre Richard-Prosper, os EUA não pretendem ratificar o tratado e não se consideram ?mais comprometidos, de nenhuma maneira, com seus propósitos e objetivos?. Ele qualificou o tratado que cria o tribunal como "um documento falho?. ?Isto é uma notificação formal de que nós não queremos ter nada com ele". Será a primeira corte internacional de Justiça criminal reconhecida pela ONU desde os julgamentos dos criminosos de guerra da Segunda Guerra Mundial, em Nuremberg e em Tóquio, há mais de 50 anos (os julgamentos dos crimes de guerra cometidos nos conflitos de Ruanda e da ex-Iugoslávia foram feitos em tribunais especiais que não são permanentes). O senador Russ Feingold (Democrata-Wisconsin), integrante do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA, lamentou a decisão da administração Bush. "Além da questão extremamente problemática de colocar em dúvida o compromisso dos EUA com a justiça e prestações de contas internacionais, essa decisão realmente coloca em dúvida a credibilidade de nosso país em todos os empreendimentos internacionais". As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.