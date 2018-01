EUA: republicanos preferem Giuliani para disputa presidencial O presidenciável republicano Rudolph Giuliani, que estava empatado em janeiro com John McCain, assumiu uma liderança de 25 pontos percentuais sobre o senador do Arizona, segundo pesquisa publicada no sábado na revista Newsweek. Entre os republicanos registrados, 59% disseram que apóiam o ex-prefeito de Nova York, e 34% disseram que preferem McCain, que anunciou na quarta-feira, 28, que disputará a candidatura à Presidência dos Estados Unidos em 2008, disse a Newsweek. "A maioria dos republicanos registrados não conhecem a posição de Giuliani em questões sociais fundamentais", publicou a revista, mencionando seu apoio ao aborto e controle de armas como exemplos. "Quando consultados se as visões de Giuliani nessas questões seriam razão para retirarem apoio, poucos eleitores republicanos disseram que seriam", informou a revista. Giuliani estava tecnicamente empatado com McCain em uma pesquisa de 24 e 25 de janeiro, com 48% contra 44% de McCain, disse a revista. Democratas Por outro lado, a pesquisa da Newsweek com os democratas registrados mostrou que o senador Barack Obama se aproximou da líder Hillary Rodham Clinton durante o mês passado. Hillary está com 52% das intenções de voto dos democratas registrados, contra 38% de Obama. Em janeiro, Clinton estava com 55%, enquanto o senador de Illinois tinha 35%, segundo a revista. Em um cenário em que Clinton enfrente Giuliani, haveria um empate. Giuliani aparece à frente de Obama com 5 pontos de vantagem nas intenções de voto. A Newsweek entrevistou 1.202 adultos na quarta e quinta-feira. A pesquisa incluiu 282 republicanos registrados, 342 democratas registrados e 349 independentes. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.