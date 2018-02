EUA: Republicanos traçam plano para atrair hispânicos

O presidente do comitê, Reince Priebus, propôs também neste domingo encurtar o calendário para a nomeação de um candidato em 2016 e um limite no número de debates da temporada de primárias para evitar prejuízos ao eventual nomeado, causados por disputas internas.

As pesquisas indicaram que Obama concentrou os votos femininos, dos negros, hispânicos e asiáticos, além de pessoas com idade inferior a 45 e daqueles que vivem em cidades médias e grandes. Isso sugere um problema para os republicanos, já que o país conta com uma população cada vez mais diversificada. O último censo indicou que os brancos não hispânicos deixarão de ser maioria na próxima geração da população norte-americana, ou seja, próximo de 2043.

Para se materializarem, as propostas de Priebus terão de ser aprovadas pelos 168 membros do Comitê Nacional Republicano e então cada chefe eleitoral estadual seguir o calendário proposto, para evitar penalidades como a perda de votos de delegados na convenção de nomeação dos candidatos. Alguns estados ignoraram tais penalidades em ocasiões anteriores. As informações são da Associated Press.