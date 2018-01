EUA resgatam soldado em poder de tropas iraquianas Forças dos EUA no Iraque resgataram uma prisioneira de guerra americana que, havia quase duas semanas, estava em poder de tropas iraquianas, anunciaram nesta terça-feira funcionários do Pentágono. Eles informaram tratar-se da soldado Jessica Lynch, de 19 anos, de Palestine, Virgínia Ocidental. Segundo um repórter da TV a cabo CNN na área de Nasiriya, Jessica Lynch estava num hospital desta cidade iraquiana e foi resgatada em um ataque americano para assumir o controle total da localidade. A militar fora feita prisioneira dia 20, num ataque iraquiano contra um comboio da 507ª Companhia de Manutenção, na área de Nasiriya. Três dias depois, outros cinco americanos foram capturados na mesma área e exibidos pela TV iraquiana. No dia 24, forças iraquianas capturaram mais dois americanos - pilotos de um helicóptero Apache abatido. No Catar, o porta-voz do Comando Central dos EUA, Vincent Brooks, confirmou o resgate, sem, entretanto, dar detalhes. "Forças da coalizão conduziram com sucesso uma operação de resgate de um militar dos EUA mantido prisioneiro de guerra no Iraque", disse Brooks. "O soldado foi devolvido a uma área sob controle da coalizão." Com o resgate de Lynch, restam 16 militares americanos relacionados como "desaparecidos" no Iraque, segundo o Pentágono. Veja o especial :