EUA respaldam provável vencedor das eleições na Colômbia O governo americano demonstrou, nesta terça-feira à noite, sua predileção por Álvaro Uribe, o candidato na dianteira das pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial do próximo domingo na Colômbia. O poderoso respaldo ao defensor de uma ação militar mais dura contra a guerrilha foi expresso não com palavras, mas com um gesto de forte simbolismo: depois de uma reunião a portas fechadas com Uribe, no seu comitê eleitoral, o subsecretário de Estado para Assuntos Hemisféricos, Phillip Chicola, e a embaixadora dos EUA em Bogotá, Anne Paterson, deixaram-se fotografar e entrevistar ao lado do candidato. É uma honra estar aqui e poder trocar impressões com o doutor Uribe poucos dias antes de uma das eleições mais importantes na história recente da Colômbia?, assinalou Chicola. ?Temos uma trajetória de amizade com a Colômbia, na qual surgiram obstáculos, mas que pudemos superar.? As frases, de aparência singela, ajudam a lembrar os colombianos de que o principal adversário de Uribe, Horacio Serpa, foi ministro do Interior do presidente Ernesto Samper (1994-98). As acusações contra Samper, de ter recebido dinheiro do narcotráfico, converteram a Colômbia num pária frente aos EUA, que suspenderam ajuda econômica e congelaram laços comerciais e diplomáticos com o país. ?Temos a convicção de que o próximo presidente, seja quem for que os colombianos escolham, vai ser tão bom amigo dos EUA como queremos ser da Colômbia?, continuou Chicola, sob o olhar embevecido de Uribe. Os jornalistas perguntaram se seria bom para os EUA se o próximo presidente fosse Uribe. ?O mais importante, para os EUA, é que seja o escolhido do povo colombiano, sem intimidações?, respondeu o subsecretário americano. Indagado sobre o relatório do Alto Comissariado da ONU, que responsabiliza as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pela matança de Bojayá, Chicola lembrou que os Estados Unidos as tem considerado um grupo terrorista há muitos anos. ?O presidente Andrés Pastrana fez um esforço heróico para buscar uma solução negociada para o conflito, mas as Farc mostraram que não estavam preparadas para aproveitar essa oportunidade?, recordou Chicola. ?São terroristas, não há dúvida?, continuou. ?Os últimos acontecimentos são apenas mais um capítulo de uma longa história de agressões contra os indefesos deste país.? A embaixadora Anne Paterson não confirmou nem negou que a aparição ao lado de Uribe representava um aval à sua candidatura. ?Vamos apoiar o próximo presidente da Colômbia em seus planos?, disse ela. ?Estamos visitando todos os candidatos.? Indagado sobre se estava feliz, Uribe abriu um sorriso eloqüente: ?Temos tido uma relação muito franca e construtiva com a embaixadora?.