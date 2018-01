EUA respondem críticas de Duhalde O governo dos Estados Unidos respondeu através de uma nota às críticas do presidente da Argentina Eduardo Eduhalde de que este país "deu as costas" à América Latina desde que ocorreram os atentados do dia 11 de setembro, "preocupados com o terrorismo internacional". Em um comunicado do secretário-adjunto de Estado, Curtis Struble, o governo norte-americano afirmou que apesar da guerra que seu país mantem contra o Iraque, há 15 dias, não "descuida" da situação dos países da América Latina. Divulgado pela Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires, o comunicado diz que embora a administração Bush se encontra, atualmente, comprometida em eventos que ocorrem em outras partes do mundo, "isto não significa que descuidemos os assuntos mais próximos de nosso país nas Américas".