EUA retiram convite feito a iranianos A Casa Branca anunciou ontem que cancelou o convite feito a diplomatas iranianos para as comemorações do dia da independência dos EUA, em 4 de julho, em embaixadas americanas espalhadas pelo mundo. Os acontecimentos dos últimos dias levaram à decisão, disse o porta-voz Robert Gibbs, referindo-se à onda de protestos e repressão que sucedeu às eleições no Irã. Mas, segundo o Departamento de Estado dos EUA, nenhum diplomata do Irã havia aceitado participar das festas nas representações americanas. O convite feito aos funcionários iranianos havia sido autorizado pela secretária de Estado Hillary Clinton, "algumas semanas atrás", informou um porta-voz da diplomacia americana.