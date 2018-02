EUA retiram mais de 11 mil soldados do Afeganistão O general John Allen, comandante das tropas dos EUA e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no Afeganistão, disse neste domingo que metade da retirada de 23 mil soldados norte-americanos daquele país, planejada para este ano, já foi concluída. Em entrevista à Associated Press, Allen também afirmou que um número "significativo" de soldados dos EUA será retirado do Afeganistão em agosto e no começo de setembro. Os EUA têm eleição presidencial marcada para o começo de novembro.