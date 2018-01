EUA retomam bombardeio contra Faluja Um jato americano bombardeou uma suposta fortaleza de rebeldes sunitas na cidade iraquiana de Faluja, informa a polícia. Pelo menos três pessoas foram mortas. A casa atingida fica no bairro de Dhubat, no centro da cidade, disse o capitão de polícia Khedhaier Mohammed. As forças americanas não fizeram comentários de imediato. Mais cedo, forças dos EUA já haviam bombardeado supostos esconderijos de terroristas ligados à Al-Qaeda em Faluja e outras cidades, numa onda de ataques aéreos que tivera início na noite de quinta-feira. Pelo menos 44 pessoas morreram nesses ataques, segundo fontes nos hospitais, embora os militares digam que 60 terroristas foram mortos.