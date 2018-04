EUA retomarão processos contra presos de Guantánamo O governo do presidente americano, Barack Obama, deve aumentar o uso de comissões militares para processar detentos mantidos na prisão da base naval de Guantánamo, em Cuba. Segundo o jornal The New York Times, a ação é um sinal de que o centro de detenção continuará em funcionamento depois de o Congresso dos EUA ter imposto novos obstáculos a seu fechamento.