EUA revistarão aparelhos eletrônicos em aeroportos Aparelhos de CD, câmeras de vídeo, computadores portáteis e outros produtos eletrônicos serão examinados com mais atenção nos aeroportos dos Estados Unidos, em obediência a um alerta emitido nesta terça-feira pelo governo americano, segundo o qual extremistas poderiam utilizar esses aparelhos para esconder armas ou bombas. O Departamento de Segurança Interna dos EUA enviou o alerta aos serviços de segurança de todo o país, chamando a atenção para a possibilidade de a rede extremista Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden, utilizar esses e outros aparelhos para promover atentados no país. "Investigações recentes apontam a possibilidade de a Al-Qaeda tentar modificar itens eletrônicos comumente levados por viajantes, tais como câmeras, para utilizá-los como armas e burlar os mais rígidos procedimentos de segurança", diz o alerta. Ainda segundo o documento, terroristas poderiam projetar artefatos eletrônicos para usá-los em ataques contra prédios do governo, áreas públicas ou de acesso controlado e postos de inspeção.