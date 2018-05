EUA revogam visto de embaixador da Venezuela

Chávez havia feito seu desafio um dia antes, afirmando que não permitiria que o diplomata Larry Palmer se tornasse embaixador em Caracas porque ele fizera o que Chávez descreveu como declarações ostensivas e desrespeitosas sobre a Venezuela. "Se o governo vai expulsar nosso embaixador lá, que o faça", disse Chávez. "Se vão cortar as relações diplomáticas, que o façam."

Diplomatas norte-americanos próximos à questão disseram que a decisão de revogar o visto de Bernardo Álvarez Herrera foi tomada depois que Chávez retirou sua aprovação a Palmer. De acordo com os diplomatas, que falaram em condição de anonimato, Álvarez não está nos Estados Unidos no momento.

Palmer, que aguarda a confirmação do Senado, irritou Chávez ao sugerir, no início deste ano, que a moral dos militares venezuelanos está baixa e que ele temia que rebeldes colombianos estivessem se abrigando na Venezuela. As informações são da Associated Press.