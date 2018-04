EUA: Romney promete empregos; Obama pede 'foco'

Romney passou hoje o segundo dia consecutivo em Ohio, um Estado considerado crucial para o desfecho das eleições presidenciais norte-americana. Ele tenta manter o bom momento de sua campanha. Depois da boa atuação no debate, Romney melhorou nas pesquisas de intenção de voto e já aparece como líder em algumas delas.

O acompanhamento diário Reuters/Ipsos mostrava Romney com 45% da preferência dos entrevistados, enquanto Obama vinha logo atrás, com 44%. Trata-se da primeira vez em mais de um mês que Romney aparece à frente de Obama na pesquisa.

Enquanto isso, o Instituto Gallup iniciou ontem o tracking diário das intenções de voto dos chamados "eleitores prováveis"; ou seja, eleitores que cadastraram-se para votar e pretendem realmente ir às urnas em 6 de novembro.

Na terça-feira, Romney aparecia com 49%, enquanto Obama tinha 47%. Hoje, os dois já apareciam empatados com 48%. Quando a pesquisa envolve eleitores registrados, Obama tem 50% das intenções de voto, enquanto Romney figura com 45%. As informações são da Associated Press.