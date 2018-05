EUA sabiam de ligação com ''''paras'''' O governo dos EUA sabia que a produtora da bananas americana Chiquita International Brands pagava a grupos paramilitares de ultradireita por proteção na Colômbia, segundo denúncias publicadas ontem pelo ?Washington Post?. Em 2003, Roderick Hills, um dos diretores da Chiquita, teria consultado o então funcionário do Departamento de Justiça Michael Chertoff (hoje secretário do interior) para saber se a prática era ilegal nos EUA.