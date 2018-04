EUA sairão do Iraque em 18 meses O presidente dos EUA, Barack Obama, planeja retirar todos os combatentes americanos do Iraque até agosto de 2010, informaram ontem funcionários do governo que pediram para não ser identificados. O prazo é três meses maior do que o prometido durante a campanha presidencial. O plano de retirada deve ser divulgado oficialmente por Obama ainda esta semana. O anúncio deve ajudar o presidente a conseguir apoio para pôr em prática outra de suas promessas de campanha: levar mais soldados para o Afeganistão, considerado por ele o principal front na guerra contra o terrorismo mundial. Obama conquistou grande apoio popular para sua candidatura com seu projeto de retirar as forças americanas do Iraque nos primeiros 16 meses de governo. A ideia, que exigiria a retirada mínima de uma brigada por mês, encontrou grande resistência entre os comandantes militares. Segundo o novo cronograma, mesmo depois de agosto de 2010, permanecerão em território iraquiano militares de inteligência e especialistas em vigilância, que contarão com aeronaves do Exército americano. A retirada completa está programada apenas para dezembro de 2011, prazo acertado com o governo do Iraque para a retirada de todos os homens dos EUA.