EUA: Sandy congestiona serviço de emergência de NYC Os serviços de emergência, que nos Estados Unidos atendem pelo número 911, estão recebendo o recorde de 10 mil ligações a cada meia hora, por causa da chegada do furacão Sandy à costa leste norte-americana nesta noite, de acordo com o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que há pouco deu entrevista coletiva para falar dos efeitos do furacão. Em média, o 911 costuma receber cerca de mil ligações a cada 30 minutos.