EUA: Sandy já causou 11 mortes; 2 hospitais evacuados O furacão Sandy já causou pelo menos 11 mortes em cinco Estados da costa leste dos Estados Unidos, segundo a imprensa americana. Desse total, cinco foram no Estado de Nova York e três em New Jersey. Também houve mortes na Pennsylvania, Virginia e Carolina do Norte. A maioria das mortes foi provocada por queda de árvores, inclusive uma que caiu sobre três crianças. Em Toronto, no Canadá, uma mulher morreu.