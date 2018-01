EUA se dizem comprometidos com paz no Oriente Médio O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, garantiu que o governo norte-americano está comprometido com a reabertura do processo de paz entre israelenses e palestinos, apesar da guerra em andamento contra o Iraque. De acordo com Powell, Washington agirá com rapidez na implementação do chamado "roteiro para a paz" no Oriente Médio, que contém planos para o estabelecimento de um Estado palestino independente e soberano até 2005. "O roteiro para a paz está pronto para ser apresentado. Como disse o presidente (dos EUA, George W. Bush), estamos ansiosos para apresentá-lo ao novo primeiro-ministro palestino", assegurou Powell a jornalistas, ao término de um encontro com aliados da União Européia (UE) e da Otan. O roteiro para a paz foi preparado em conjunto pelo chamado "Quarteto" e tem como objetivo auxiliar na retomada das negociações de paz entre israelenses e palestinos assim que Mahmoud Abbas tiver seu gabinete confirmado pelo Parlamento palestino, o que deve ocorrer dentro de uma ou duas semanas. O Quarteto de mediadores para a paz no Oriente Médio é composto por Estados Unidos, Rússia, UE, e ONU. Powell rejeitou críticas de países árabes e de diversos países da UE, segundo os quais Washington não teria interesse em reabrir as negociações de paz enquanto persistir sua guerra contra o Iraque. "Estamos prontos para nos engajarmos de um modo muito abrangente e vigoroso", prometeu.