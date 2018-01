EUA se preparam para retirar norte-americanos do Líbano Os parentes dos funcionários da embaixada dos Estados Unidos em Beirute receberam autorização para sair do Líbano devido ao agravamento da situação, segundo o Departamento de Estado. O órgão recomendou aos americanos que evitem ir ao país enquanto continuarem os confrontos entre forças israelenses e o grupo guerrilheiro pró-iraniano Hisbolá. "Os cidadãos americanos devem avaliar sua própria segurança e considerar a situação atual no Líbano", alertou o Departamento de Estado. O alerta foi divulgado em Washington enquanto a aviação israelense bombardeava um bairro no sul de Beirute, onde fica a sede do Hisbolá, e uma central elétrica libanesa. De acordo com a rede de televisão CNN, os EUA estão preparando um plano de contingência para retirar os 25 mil cidadãos norte-americanos residentes no Líbano.