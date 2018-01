EUA se recusam a reconhecer anexação de colônias a Israel O governo americano rejeitou o pedido de Israel de que reconheça a anexação ao território israelense de dois grandes blocos de colônias judaicas construídas na Cisjordânia, disseram fontes diplomáticas ao diário local Haaretz. Uma delegação israelense pediu que os EUA assumissem oficialmente o compromisso de reconhecer os assentamentos de Maale Adumim e Ariel como regiões que deveriam permanecer sob controle de Israel num eventual acordo de paz com os palestinos. Além disso, queria que os EUA rejeitassem oficialmente o direito de retorno dos refugiados palestinos às terras que lhes pertenciam e atualmente fazem parte do Estado de Israel. Os assentamentos judaicos foram construídos em território ocupado na Guerra dos Seis Dias, em 1967 e não são reconhecidos pela ONU e a comunidade internacional. A administração George Bush reiterou que o status dos territórios e a questão dos refugiados deve ser decidida no âmbito de um acordo de paz, segundo o Haaretz. Com essas duas propostas Israel buscava obter concessões dos EUA em troca de seu "plano de desengajamento unilateral", que prevê a retirada de quase todas as colônias judaicas da Faixa de Gaza e de seis pequenas da Cisjordânia. Esse plano foi levado a Washington esta semana pela delegação, encabeçada pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro Ariel Sharon, Dov Weisglass, que se reuniu com a conselheira de Segurança Nacional da Casa Branca Condoleezza Rice. Os EUA parecem dispostos a apoiar o plano de desengajamento, desde que ele não interfira com o mapa da estrada, o último plano de paz elaborado para a região, tendo os EUA entre os patrocinadores. "Israel não obteve o apoio diplomático total que requisitava dos EUA em troca da execução do plano de desengajamento", disseram diplomatas israelenses. Entretanto, o vice-primeiro-ministro Ehud Olmert procurou contra-atacar os informes da mídia local sobre o encontro Weisglass-Condoleezza, garantindo à Rádio Israel que o país não buscou garantias dos EUA em troca do desmantelamento das colônias da Faixa de Gaza. "Não acho que este processo precise ser acompanhado de qualquer requerimento aos EUA. Não precisamos da aprovação americana", afirmou Olmert, admitindo, porém, que "a coordenação" com Washington aumentaria as chances de sucesso. "Não estamos adotando estes passos para agradar ou aplacar os americanos."