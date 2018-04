EUA: secretário do Tesouro discute ajuda com Yatsenyuk O secretário do Tesouro dos EUA, Jack Lew, se reuniu com o primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk, nesta quarta-feira, para discutir os planos de reforma econômica do governo, o pacote de ajuda americano para o país e as discussões da Ucrânia com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um potencial programa de empréstimo.