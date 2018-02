EUA: sede do Congresso é fechada após tiroteio; atirador é 'neutralizado' A Polícia do Capitólio, sede do Congresso dos EUA, informou que o prédio foi fechado como medida de precaução depois de tiros serem disparados diante da ala oeste do edifício. A porta-voz da força de segurança do Congresso, Kimberly Schneider, disse que o suspeito de ser o autor dos disparos foi "neutralizado", mas não deu explicações.