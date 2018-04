EUA seguem barco norte-coreano suspeito de levar arma

O navio é um dos cinco Kang Nams - de nomenclatura de 1 a 5 - usados por Pyongyang para transportar armas no passado, segundo a tevê sul-coreana. O governo militar de Myanmar, que enfrenta um embargo de armas dos EUA e da União Europeia (UE), tem comprado armas da Coreia do Norte. A tevê YTN disse que os norte-americanos enviaram um destroier e está usando satélites para perseguir o navio norte-coreano, que deve rumar para Myanmar via Cingapura.

O Ministério da Defesa, o Ministério da Unificação e o Serviços de Inteligência da Coreia do Sul afirmaram que não poderiam confirmar a reportagem. Os pedidos de entrevista ao comando militar dos EUA em Seul não foram atendidos.

O cargueiro Kang Nam, de 2 mil toneladas, é supostamente o primeiro navio norte-coreano a ser perseguido sob as novas sanções da ONU. Na quinta-feira, duas autoridades norte-americanas disseram que a Marinha dos EUA tinha começado a seguir o navio, que deixou na quarta-feira o porto de Nampo, na Coreia do Norte, e viajava pela costa da China. Uma das fontes afirmou que não havia certeza do que o Kang Nam estava carregando, mas essa embarcação esteve envolvida no transporte de armas antes.

Teste nuclear

Houve uma escalada da tensão na península Coreana desde que a Coreia do Norte decidiu conduzir seu segundo teste de explosão nuclear no dia 25 de maio. Depois, o governo norte-coreano declarou que iria expandir seu programa de bomba atômica. As novas sanções da ONU endureceram um embargo de armas anterior contra a Coreia do Norte e autorizou a realização de buscas nos navios, em uma tentativa de impedir os programas nuclear e de mísseis balísticos do país.

A resolução pede a todos os 192 membros da ONU que inspecionem os navios em mar aberto "se eles tiverem informações que proporcionem motivos razoáveis para acreditar que a carga" contenha armas proibidas ou material para construí-las e se uma aprovação for dada pelo país cuja bandeira o navio navega. Se o país se recusar a dar a aprovação, o navio deve ser direcionado "para um porto apropriado e conveniente para a exigida inspeção pelas autoridades locais".