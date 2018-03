EUA seguem navios suspeitos de carregar armas, diz jornal Os serviços de inteligência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão acompanhando três navios cargueiros sob suspeita de carregarem as armas de destruição em massa que estariam desaparecidas do Iraque, informou o jornal britânico The Independent. Os navios circulam há três meses pelo Oceano Índico com seus rádios em silêncio, uma violação à lei internacional marítima, diz o jornal. Os cargueiros saíram de seus portos em novembro, alguns dias após os inspetores de armas das Nações Unidas retomarem as inspeções no Iraque. Os navios teriam sido alugados por um agente com base no Egito e utilizam bandeiras de diferentes países. Os comandantes dos navios não ofereceram informações sobre a carga ou destino dos navios. As forças militares norte-americanas e britânicas temem interceptar os navios por temor de desastre ecológico.