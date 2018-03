EUA: Senado confirma Hagel como secretário da Defesa

Foram 58 votos a favor e 41 contra a nomeação de Hagel. Quatro senadores republicanos uniram-se aos democratas para aprovar o escolhido pelo presidente dos EUA, Barack Obama, para chefiar o Pentágono em seu segundo mandato.

A aprovação encerra uma ferrenha disputa no Senado. Os republicanos opuseram-se a Hagel, apesar de este ter sido senador pelo partido durante 12 anos, sob a alegação de ele não fazer parte do mainstream e de ser demasiadamente crítico a Israel. Já os democratas mantiveram o apoio a Hagel, um veterano da Guerra do Vietnã.

A votação ocorreu horas depois de os republicanos terem retirado um embargo que bloqueava o trâmite da indicação pelo Senado. As informações são da Associated Press.