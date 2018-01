EUA: senadores chegam a acordo sobre lei de imigração Os líderes do senado dos Estados Unidos chegaram a um acordo nesta quinta-feira para que a nova lei de imigração americana possa dar a chance para que parte significativa dos milhões de ilegais que vivem no país possam ter a chance de se tornar cidadãos americanos. A idéia é aprovar o ato antes do Dia da Memória, comemorado anualmente na última segunda-feira de maio. O acordo, proposto pelos líderes da maioria e minoria no Senado, deve por fim ao impasse político que nas últimas semanas levou milhares de imigrantes a pressionarem o Congrsso através de protestos e boicotes. O ponto mais importante do acordo é a negociação com a Câmara dos Representantes (equivalente a deputados), que em dezembro aprovou um projeto de lei que propunha a criminalização e deportação dos mais de 11 milhões de ilegais que vivem no país hoje. Uma vez aprovada, a lei terá que ser sancionada pelo presidente George W. Bush. Segundo o líder da maioria, Bill Frist, o Senado enviará 14 republicanos e 12 democratas para negociar com a Casa. Sete dos republicanos e cinco dos democratas serão membros do Comitê Judiciário, instância do Senado responsável por analisar a constitucionalidade das leis. Frist disse também que um número "considerável" de emendas serão debatidas durante as negociações no Senado, que acontecerão na próxima semana. O líder da minoria, Harry Reid, explicou ao Senado que ele "não conseguiu tudo o que eu queria" no acordo, mas disse Frist também teve parte de suas ambições frustradas. O democrata foi muito criticado ao recusar as negociações por considerar que os republicanos vinham tentando minar o acordo com emendas. Mas os republicanos também encontraram dificuldades para chegar a um acordo devido a resistência dos quadros mais conservadores do partido, que consideram que a legalização de parte dos imigrantes, assim como a concessão de milhares de licenças de trabalho temporário, seriam entendidos como uma espécie de "anistia". As corridas presidencial e legislativa também influenciaram o contexto do debate. Frist e o senador John McCain - um dos arquitetos da proposta de legalização - são fortes pré-candidatos presidências para o pleito de 2008. Bush também ajudou a acelerar a costura do acordo após encontrar-se com um grupo bipartidário de senadores no mês passado. O presidente afirmou publicamente ser favorável a uma lei que permita aos imigrantes ilegais pleitearem a cidadania. Caso seja aprovado, o novo ato será a mais abrangente reformulação das leis de imigração americanas em 20 anos.