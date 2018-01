EUA simulam incêndios, atentado e epidemia O Comando Norte dos EUA, responsável por ações militares em solo americano, disse que iniciará, na próxima semana, um exercício para testar sua capacidade de reagir a uma série de crises simultâneas, incluindo um ataque bioterrorista em Nevada. O exercício, chamado Determined Promise ´03, inclui um furacão simulado, incêndios simulados e reais, um ataque aéreo por terroristas no Alasca e uma epidemia de peste pneumônica em Nevada. O programa começa segunda-feira com a praga no Condado de Clark, que inclui a cidade de Las Vegas. Quinze agências e serviços federais participarão do programa, incluindo o secretário-adjunto de defesa para segurança interna, o Departamento de Segurança Interna, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e a CIA. A Cruz Vermelha e vários governos estaduais estarão envolvidos.