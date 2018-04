EUA: Síria, Irã e Hezbollah minam estabilidade libanesa Os Estados Unidos acusaram hoje a Síria, o Irã e o grupo xiita Hezbollah de tentarem colocar em perigo a estabilidade do Líbano e minarem a independência do país. A embaixadora norte-americana na Organização das Nações Unidas (ONU), Susan Rice, apontou a Síria por adotar um comportamento de "desrespeito flagrante" à soberania e independência do Líbano, citando a recente entrega de armamentos sofisticados ao Hezbollah e outras milícias, além da emissão dos pedidos de prisão contra 33 oficiais libaneses graduados e estrangeiros que vivem no país.