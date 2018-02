EUA: Sobe para 18 número de mortos em Oklahoma

No domingo, as tempestades derrubaram árvores e postes no norte da Nova Inglaterra e provocaram chuvas de granizo do tamanho de bolas de pingue-pongue em Nova York. Hoje pela manhã, a tempestade começava a se dissipar no Oceano Atlântico, mas ainda causava chuvas localizadas. "Haverá ainda alguma atividade de tormenta, mas o risco de clima severo praticamente desapareceu na costa leste" dos Estados Unidos, disse o meteorologista Bruce Terry.

Em Oklahoma, autoridades locais elevaram hoje a 18 o número de mortes confirmadas durante a passagem da tormenta pelo Estado, na sexta-feira. Um bebê e um menino de quatro anos estão entre os cinco falecimentos confirmados hoje.

A governadora de Oklahoma, Mary Fallin, disse que o número de mortes pode aumentar ainda mais, já que prosseguem as buscas por desaparecidos em áreas inundadas. Fonte: Associated Press.