EUA: soldado acusado de matar civis se declara culpado

John Henry Browne, advogado do sargento Robert Bales, disse que os promotores militares da Base Conjunta Lewis-McChord, próxima da cidade de Tacoma, em Washington, concordaram com a confissão.

Segundo a matéria do jornal, um porta-voz da base disse que não poderia confirmar se houve um acordo com o oficial. Ele informou apenas que uma audiência de apelo foi agendada para a próxima quarta-feira, 05. As informações são da Dow Jones.