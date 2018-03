EUA solicitam à Colômbia extradição de membros das Farc Os Estados Unidos pediram na quarta-feira à Colômbia a extradição de dois membros das Farc que durante anos vigiaram o cativeiro de três reféns norte-americanos, da ex-candidata a presidente Ingrid Betancourt e de outras 11 pessoas, resgatadas no começo do mês pelo Exército. De acordo com a chancelaria colombiana, os EUA solicitaram a extradição de Gerardo Antonio Aguilar, o "César", e de Alexander Farfán, o "Gafas", para que respondam por sequestro e terrorismo. Ambos foram capturados durante a ousada operação militar que permitiu o resgate, entre outros, dos norte-americanos Keith Stansell, Marc Gonsalves e Thomas Howes, que haviam passado mais de cinco anos como reféns na selva. O governo de Álvaro Uribe já anunciou a intenção de entregar os dois guerrilheiros à Justiça dos EUA. Antes, porém, o pedido precisa passar pela Corte Suprema colombiana, que deve receber o processo nos próximos dias e se manifestar num prazo de dois meses. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)