EUA somam 16 mortes pelo vírus do Nilo Ocidental O surto epidêmico causado pelo vírus do Nilo Ocidental já alcança várias regiõs dos Estados Unidos e o número de mortos subiu para 16, segundo fontes oficiais. Um funcionário do Centro de Controle e Prevenção de Enfermidades anunciou que até sexta-feira o número de casos registrados da infecção em seres humanos era de 365. Os Estados de Nebraska e Virginia registraram vários casos e houve duas mortes na Geórgia. A infecção, com origem no norte da África e em países do Oriente Médio, apareceu pela primeira vez em território norte-americano em Nova York, onde causou 11 mortes em 1999.