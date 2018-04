EUA: surto de meningite mata 8 e deixa cem doentes Funcionários da Saúde dos Estados Unidos disseram que o número de pessoas atingidas por um surto mortífero de meningite fúngica chegou agora a 105 casos. O número de mortes subiu de uma para oito, com mais um óbito no Estado do Tennessee. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) atualizou o número de casos nesta segunda-feira. Foram reportados casos de meningite no Tennessee, Michigan, Virginia, Indiana, Flórida, Maryland, Minnesota, Carolina do Norte e Ohio.