EUA suspeitam de ligação de suspeitos com Jihad A CNN informou hoje ter obtido de fontes federais norte-americanas a lista com os nomes dos 18 suspeitos dos seqüestros dos aviões que foram usados nos ataques terroristas da última terça-feira. As mesmas fontes disseram à CNN que estão buscando indícios da relação dessas pessoas com grupos terroristas e que acreditam que alguns deles teriam ligações com a Jihad Islâmica. Os suspeitos de participarem do seqüestro do avião que atingiu a torre norte do World Trade Center, em Nova York, vôo 11 da American Airlines, são Walid Al Shehri, Wail Alsheri aka Waleed Alsheri, Mohammad Atta, Aabdul Alomari e Satam Sugami. No avião que realizava vôo 75 da United Airlines e que atingiu a torre sul do WTC, os suspeitos são: Marawn Alshehhi, Fayez Ahmed, Mohald Alshehri, Hamza Al Ghamdi e Ahmed Al Ghamdi. No vôo 77 da American Airlines, que atingiu o Pentágono, os suspeitos são: Khalid Almihdhar, Majed Moqued, Nawaf Al Hazmi e Salem Al Hazmi. Ainda segundo as informações divulgadas pela CNN, no vôo 93 da United Airlines, cujo avião caiu na Pensilvânia, teriam participado do seqüestro Ahmed Al Haznawi, Ahmed Alnami, Ziad Jarrah e Saeed Al Ghamdi.